Погибший член экспертного совета «ЕР» не смог выплатить долг в 49 млн рублей

Погибший член экспертного совета «Единой России» и бывший вице-президент ВТБ Юрий Котлер в начале мая был признан банкротом из-за долга в 48,8 млн рублей перед ВТБ. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы, говорится в карточке дела, размещенной на сайте суда.

В марте 2018 года, как пишут «Ведомости», Котлер был избран членом совета директоров крупнейшей в стране микрофинансовой организации «Домашние деньги». Но спустя месяц компания допустила технический дефолт, а сегодня сообщила, что дефолт стал реальным.

Как сообщает РБК, незадолго до смерти Котлер подал в суд на ПАО «Новороссийский морской торговый порт», где до последнего времени занимал должность директора представительства.

«Исковые требования — взыскание невыплаченной заработной платы и денежной компенсации за просрочку выплаты заработной платы. Судебное заседание назначено на 25 июня», — сообщили изданию в пресс-службе Савеловского суда Москвы.

По данным «Интерфакса», рядом с телом бизнесмена была обнаружена предсмертная записка. Свой поступок Котлер объяснял личными мотивами, заявил источник агентства.

По факту гибели Котлера начата доследственная проверка, сообщили в столичном управлении СКР.