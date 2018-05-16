Порошенко и Захарова прокомментировали запуск Крымского моста

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления украинской стороны об открытии Крымского моста «актом отчаяния». Она заявила РИА Новости, что «страшные, злобные» заявления делаются от «полной безнадеги».

«Да, потеряли территорию, да, люди сделали такой выбор, но никто не собирался жечь мосты, все собирались только их строить, поэтому, зачем им было делать такие комментарии, совершенно непонятно», — сказала Захарова.

Она напомнила, что ранее Киев утверждал, что моста не будет, он психологически невозможен, что все «не по-настоящему». Захарова предложила не обращать внимания на «чудовищные в своей глупости» заявления.

Сама Мария Захарова побывала на полуострове 16 мая, и проехала по Крымскому мосту, назвав поездку «незабываемой».

Евросоюз назвал открытие моста «принудительной интеграцией Крыма». Госдеп США также осудил его введение в эксплуатацию. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что «мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут спешно покидать наш Крым».