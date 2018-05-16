Порядок производства биоэтанола в России будет урегулирован

На заседании Комитета Госдумы по экономической политике 16 мая будет обсуждаться законопроект Правительства, о правовом регулировании вопросов производства биоэтанола.

Кабмин отмечает, что в настоящее время автомобильный бензин, произведённый с добавлением в качестве высокооктановой добавки этилового спирта, в частности биоэтанола, в рамках действующего законодательства относится к спиртосодержащей непищевой продукции в связи с содержанием в нём более 0,5 процента этилового спирта. Учитывая этот факт, производство и оборот биоэтанола регулируется законом «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта», и данная ситуация приводит к сдерживанию развития производства этого вещества.

Законопроект вводит определение «биоэтанола» в законодательство, необходимое для регулирования его производства и оборота, а также выводит его из-под действия закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта». Также поправки определяют порядок лицензирования производства, хранения и поставок биоэтанола, а также аннулирования соответствующей лицензии.

Предусматриваются специальные требования по оснащению основного технологического оборудования, используемого для производства биоэтанола, автоматическими средствами измерения и учёта концентрации денатурирующих веществ в биоэтаноле.

Устанавливается запрет на производство предприятиями, осуществляющими выпуск биоэтанола, этилового спирта из пищевого сырья. Авторы инициативы отмечают, что принятие законопроекта будет способствовать развитию биоэнергетики, в частности биотехнологий, позволяющих получать энергию из возобновляемых источников сырья.

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