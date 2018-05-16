Потерявший семью на пожаре в «Зимней вишне» будет избираться в облдуму

Кемеровский предприниматель Игорь Востриков, потерявший семью на пожаре в «Зимней вишне», внесен в список по отбору кандидатов в Совет народных депутатов Кемеровской области.

Как сообщает «Интерфакс», список опубликован на сайте, где размещены данные о предварительном голосовании партии «Единая Россия» по отбору кандидатов в органы государственной власти и местного самоуправления.

Дебаты кандидатов в областной совет начнутся 19 мая, предварительное голосование по кандидатурам пройдет 3 июня.

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в списки для участия в праймериз не включен.

Тулеев подал прошение об отставке вскоре после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек, из них 41 ребенок. 10 апреля Тулеев стал депутатом областного Совета народных депутатов и был избран спикером.