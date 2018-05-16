Пожар у поселка Пугачево в Удмуртии распространился на 50 гектаров

Сухая трава горит на площади 50 гектаров вблизи удмуртского поселка Пугачево. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС, передает «Интерфакс».

Ранее в МЧС говорили, что площадь возгорания составляет около 20 гектаров.

Вблизи поселка «происходит единичная детонация оставшихся снарядов на территории бывшей военной части», отмечают спасатели.

Из-за пожара и взрывов на территории Малопургинского района Удмуртии, где находится Пугачево, введен режим ЧС, пишет Izhlife.ru.

Как сообщил начальник удмуртского главка МЧС Петр Фомин, в воинской части у Пугачево «по предварительным данным, произошло возгорание воспламенителя и взрывателя».