Проект Сахалинского моста оказался в 3,5 раза дороже Крымского

Проект постройки железнодорожного моста к острову Сахалин оценили в 540,3 млрд рублей плюс более 90 млрд на модернизацию путей на Сахалине. Общая протяженность маршрута от станции Селихин к наиболее узкому месту Татарского пролива (проливу Невельского) и затем к станции Ныш на Сахалине, включая 6-километровый мост, — 585 км, сообщает «Коммерсантъ», ознакомившись с деталями проекта.

В инвестпрограмму ОАО РЖД включен 1 млрд рублей на проектные работы в 2018 году. Предлагается также построить новый глубоководный порт, чтобы привлечь грузы с Восточного полигона, из Монголии и Китая.

Оценка самого моста в пересчете на километр в 3,5 раза выше, чем Крымского, который 15 мая торжественно открыл президент РФ Владимир Путин. Часть этих трат — госсредства: 100 млрд рублей пойдут из федерального бюджета, 90 млрд от Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), 60 млрд — от Корпорации развития Сахалинской области. В ФРДВ уточнили, что сейчас его активы составляют всего 38 млрд.

Эксперты и участники рынка также высказали мнение, что такой проект будет иметь смысл, только если продолжить строительство в сторону японского острова Хоккайдо.