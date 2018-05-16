Протестующие в Газе палестинцы отказались от медпомощи Израиля

Верховный комитет «Марша возвращения», организовавший акции протеста на границе сектора Газа, отказался от медикаментов «от убийц нашего народа», которые предложил предоставить Израиль, несмотря на острый дефицит лекарств. Как сообщает Associated Press, организаторы протестов обвинили израильскую сторону в попытке «обелить свой имидж».

После открытия 14 мая в Иерусалиме нового посольства США, на границе сектора Газа произошли столкновения, в результате которых погибли более 60 палестнцев и около двух тысяч получили ранения.

15 мая прошла всеобщая забастовка и новые столкновения палестинцев с израильскими военными.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оправдал действия армии и заявил, что она имеет право защищать границы своего государства.

На штурм израильских ограждений жителей Газы призывает контролирующая анклав группировка ХАМАС.