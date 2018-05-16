Против Навального могут возбудить дело из-за ролика об усадьбе Тулеева

Экс-губернатор Кемеровской области, глава областного парламента Аман Тулеев обратился в региональную прокуратуру с жалобой на ролик оппозиционера Алексея Навального, размещенный на YouTube.

В ролике «Госдача Тулеева, которую мы оплатим», говорится об усадьбе в селе Мазурово, которая после отставки осталась в пользовании Тулеева.

Прокуратура, как сообщает пресс-служба Совета народных депутатов Кемеровской области, установила, что «в собственности Амана Тулеева отсутствуют объекты недвижимости, земельные участки и озеро, расположенные в с. Мазурово Кемеровского района (как это сообщалось в СМИ)».

Прокуроры направили материалы проверки в кемеровское управление СК для возбуждения против Навального дела о клевете.