Разведка США назвала сроки готовности российского гиперзвукового оружия «Авангард» (ВИДЕО)

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» будет готов к использованию российскими войсками к 2020 году. Такие сроки называет телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с отчетами американских разведслужб.

По словам источников, «Авангард» была дважды успешно испытана в 2016 году. Третье испытание состоялось в октябре 2017 года — тогда ракета якобы разбилась, не долетев до цели.

Источники отметили, что в одном из докладов американской разведки указывается, что планирующие крылатые блоки ракеты были установлены на межконтинентальных баллистических ракетах УР-100Н (по классификации НАТО — SS-19). Также в одном из испытаний был использован макет ядерной боеголовки.

Телеканал отмечает, что в настоящий момент у США нет возможности противостоять новейшей российской ракете.

Напомним, что президент России Владимир Путин 1 марта во время послания Федеральному собранию представил «Авангард», а также гиперзвуковую ракету «Кинжал», межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 «Сармат» и другие отечественные новинки в области вооружения.

По словам главы государства, системы противоракетной обороны (ПРО) «бесполезны и просто бессмысленны» в борьбе с новейшими российскими ракетами.

Генерал-полковник Сергей Каракаев сообщал, что «Авангард» летит в атмосфере на высоте нескольких десятков километров, а не по баллистической траектории, что позволяет ракете обходить зоны обнаружения и поражения средств ПРО. Он также подтвердил, что испытания «Авангарда» успешно завершены.

Замглавы Минобороны Юрий Борисов 12 марта сообщил, что оборонное ведомство подписало контракт на серийное производство «Авангарда».

Путин отметил, что в разработке ракетного комплекса «Авангард» участвовали десятки предприятий и тысячи рабочих. «Это вселяет надежду, что-то может быть применено и в гражданских отраслях производства», — подчеркнул Путин.