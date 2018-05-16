Решение суда о блокировке Telegram не вступало в силу

Решение Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к Telegram не вступило в законную силу в силу того, что оно было обжаловано представителями мессенджера.

«Есть жалоба, мы ждем устранения недостатков, решение не вступило в силу. Отметка, появившаяся на сайте автоматически с учетом сроков, будет снята», — сказала ТАСС руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Ранее суд предоставил Telegram воможность до 4 июня устранить недостатки по жалобе, однако 15 мая в картотеке суда появилась информация о вступлении решения о блокировке Telegram в силу 15 мая.

Юристы мессенджера подали апелляционную жалобу в Мосгорсуд на решение Таганского суда 11 мая. Они успели отправить документ по почте. Об этом РИА Новости рассказала представитель международной правозащитной группы «Агора», представляющей интересы мессенджера, Дмитрий Колбасин.

«Жалоба отправлена по почте. Она считается подданной в день сдачи на почту. Отправлена по почте в пятницу», — пояснил он.

Следовательно, решение суда в законную силу не вступило, так как дата жалобы будет установлена по потовому штемпелю и документ примут к рассмотрению.

Юристы обжаловали как нарушения процессуального порядка судом и прочие допущенные им грубейшие нарушения, так и «пагубное влияние» блокировки миллионов лишних IP-адресов, допущенной Роскомнадзором.