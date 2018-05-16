Россия будет настаивать на общении со Скрипалями из-за их гражданства

Сергей Скрипаль остается гражданином России и имеет право на общение с российскими консулами, равно как и Россия имеет право на общение с ним. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что МИД не удовлетворяют заявления британских официальных лиц о том, что Сергей и Юлия Скрипаль не желают общаться с российской стороной и отказываются от медицинского обследования с привлечением российских специалистов, сообщает РИА Новости.

МИД вынужден рассматривать ситуацию как насильственное удержание и даже похищение британскими властями двух российских граждан, пояснила Захарова. Данные действия Великобритании, по ее словам, являются серьезным нарушением двусторонних договоров.

Представитель МИД заверила, что Россия продолжит добиваться возможности лично пообщаться со Скрипалями через посольство в Лондоне.

4 марта в Солсбери Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок». Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество разрабатывалось в России, и обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все обвинения.

Скрипаль был обменен на российских разведчиков 2010 году. Он переехал в Великобританию и стал гражданином этой страны. На этом основании британские власти отказывают российским дипломатам в консульском доступе к нему. Посол РФ в Великобритании сообщил, что у Сергея Скрипаля двойное гражданство — российское и британское. У его дочери Юлии только российский паспорт.