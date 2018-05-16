Россия поставила рекорд по экспорту зерновых в Китай

Россия за прошлый сельскохозяйственный год экспортировала в Китай 1,231 млн тонн зерна и продуктов его переработки. Это абсолютный рекорд в современной истории страны, сообщил Россельхознадзор.

Основной объем экспорта в Китай приходится на соевые бобы, семена рапса, пшеницу, кукурузу. С 1 ноября 2017 года также экспортируются семя льна, гречиха, семя подсолнечника и овес. По сравнению с аналогичным периодом сельскохозяйственного года 2014-2015, экспорт зерновой продукции из России в Китай увеличился в 18 раз.

Пока Китай занимает 13 место в рейтинге основных стран-импортеров российских зерновых.

В настоящее время Россельхознадзор решает вопросы, связанные с допуском на рынок Китая ячменя, проса, сорго, соевого шрота, а также продуктов переработки зерна.

По информации «Интерфакса», на текущий год запланирован ряд инспекций китайских специалистов в РФ для проведения анализа фитосанитарных рисков: эксперты приглашены проинспектировать Курганскую, Кемеровскую и Иркутскую области, а также Забайкальский край.