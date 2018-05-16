Россия встретится с Канадой в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Российские хоккеисты потерпели поражение в заключительном матче группового этапа чемпионата мира — «красная машина» уступила сборной Швеции со счетом 1:3. В итоге Швеция вышла в плей-офф с первого места в группе с 20 очками, Россия — со второго с 16 очками.

Счет в матче уже на 3-й минуте открыл Кирилл Капризов, воспользовавшись численным преимуществом после удаления шведского игрока. Однако во втором периоде «тре крунур» сравняла счет, а затем и вышла вперед — 1:2. В третьем периоде, практически под занавес, шведы забросили третью шайбу.



Добавим, это второе поражение сборной России на ЧМ-2018 по хоккею. До шведов наши хоккеисты уступили лишь чехам и вышли в плей-офф турнира досрочно.



Согласно регламенту, сборная, занявшая второе место в группе А, встречается в четвертьфинале с командой, оказавшейся на третьем месте в группе B. Таким образом, 17 мая на Royal Arena в Копенгагене сборные России и Канады поборются за путевку в полуфинал чемпионата мира.