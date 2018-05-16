Российские корабли с «Калибрами» заступят на постоянную вахту в Средиземном море

Корабли ВМФ России с крылатыми ракетами «Калибр» будут нести постоянное дежурство в Средиземном море, учитывая сохраняющуюся угрозу вылазок международных террористов в Сирии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая очередное совещание с руководством Минобороны и ОПК, сообщает ТАСС.

По словам президента, в последние годы объем задач, решаемых ВМФ, заметно вырос, расширилась география его присутствия, в том числе, в Средиземном море, Северной Атлантике и морском пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона. В текущем году запланировано 102 похода российских военных кораблей и подводных лодок.

Путин подчеркнул, что важной задачей остается развитие многоцелевых корабельных группировок, которые должны надежно парировать военную угрозу морских направлений.