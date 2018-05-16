Россию причислили к лидерам экономической преступности наравне с Угандой

Россия, согласно опросу компаний, проведенному PricewaterhouseCoopers (PwC), вошла в пятерку мировых лидеров по распространенности преступлений против бизнеса. По этому показателю РФ сравнялась с Угандой, пишет РБК.

В ходе исследования в России в 2018 году было опрошено 210 компаний. Предыдущий опрос охватывал 120 компаний и проводился в 2015 году.

Согласно новым данным, в 2016-2017 годах в России резко увеличилось число бизнесменов, столкнувшихся с экономическими преступлениями.

Если в 2015-м о фактах мошенничества сообщили 48% респондентов, то сейчас уже 66%.

Лидерами рейтинга экономической преступности оказались Франция, Кения и ЮАР.

Россия поделила с Угандой четвертое место.

Самым распространенным видом экономических преступлений в РФ согласно опросу стали: незаконное присвоение активов (53%), взяточничество и коррупция (41%) и мошенничество при закупках товаров и услуг (35%).