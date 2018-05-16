С начала года Центробанк заблокировал 328 мошеннических сайтов

В первом квартале 2018 года ЦБ заблокировал 328 мошеннических сайтов, это вдвое больше, чем за тот же период 2017 года (163 сайта). Об этом заявил в интервью ТАСС глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Банк России лишил прав на доменное имя владельцев сайтов, которые предоставляли нелегальные финансовые услуги.

В числе заблокированных, как сообщает РБК, 25 сайтов, которые под видом продажи билетов на ЧМ-2018 похищали деньги. Единственным сайтом, который имеет право продавать билеты на чемпионат мира 2018 года, является официальный сайт FIFA. Все остальные — мошенники.