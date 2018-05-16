Савченко обратилась с жалобой в Конституционный суд

Народный депутат Надежда Савченко после продления срока ареста обратилась с жалобой в Конституционный Суд Украины.

Ее адвокат Александр Шадрин, опубликовав фото жалобы в соцсети. Так, в жалобе сказано, что речь идет об избранной для Савченко мере пресечения — содержании под стражей без права внесения залога. В жалобе депутат указывает, что ч. 5 ст. 176 Уголовно-процессуального кодекса Украины не соответствует Конституции.

Данная статья была принята после Евромайдана. Она не предусматривает залога, домашнего ареста, взятия на поруки для тех, кого подозревают в совершении преступлений против национальной безопасности.

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