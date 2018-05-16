Семь рабочих погибли в затонувшем в Коми вездеходе «Лукойла»

В Коми на технологической дороге в 20 км от поселка Кожва Печерского района в реку провалился гусеничный транспортер ГАЗ-71 «Лукойла» с рабочими. Как сообщает Следственный отдел по г. Печора СУ СК России по Республике Коми, погибли семь человек из девяти.

Спасатели МЧС проводят поисково-спасательную операцию. На место происшествия выехал следователь следственного отдела по г. Печора, проводится осмотр места происшествия, проводятся проверочные мероприятия. Решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз.

Спасатели успели извлечь из затонувшего вездехода тела пяти рабочих, сообщил «Интерфаксу» источник в МЧС. Машина частично затонула, ее кабина едва видна из-под воды. К аварийно-спасательным работам подключены два вертолета.

Собеседник агентства утверждает, что транспортер принадлежит ТПП «Лукойл Ухта Нефтегаз». Официальных комментариев от компании пока нет.