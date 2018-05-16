Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет за подготовку взрывов к Крыму, объявил бессрочную голодовку. Об этом «Медиазоне» рассказал адвокат Дмитрий Динзе.
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Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии
Добавлено: 16 май 2018 в 10:35, Категория: Новости на сегодня
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 16 май 2018 в 10:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru
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