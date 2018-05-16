Серебренникову разрешили слетать к отцу в Ростов

Худруку «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову разрешили покинуть Москву и слетать к отцу в Ростов-на-Дону. Как сообщает Telegram-канал Mash, отец режиссера недавно сломал ногу.

Мать Кирилла Серебренникова умерла в феврале. Тогда ему не позволили слетать на похороны. Отец режиссера после этого остался один. Серебренников вернется в Москву сегодня же, 16 мая.

Напомним, сегодня в СК РФ сообщили, что следователи закончили сбор доказательств, подтверждающие вину Серебренникова. Режиссер обвиняют в хищении бюджетных средств в ходе реализации проекта «Платформа».