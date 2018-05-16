Сервис Впечатления от Airbnb теперь доступен не только в Москве

Airbnb запустил сервис Впечатления в Санкт-Петербурге. Кроме этого, открыт прием заявок по всей России. Теперь каждый может подать заявку на создание Впечатления в собственном городе.



Впечатления – это сервис организации мероприятий, который позволяет путешественникам посмотреть на северную столицу глазами местных жителей. Впечатления на Airbnb появились в ноябре 2016 года, на сегодняшний день представлено свыше 8 000 Впечатлений в более чем 60 городах мира.

В Санкт-Петербурге представлено 50 мероприятий: путешественникам предложат покататься по каналам на паддлборде или вейкборде, прогуляться по крышам, заняться резьбой по камню, попасть на секретный квартирник, заняться винным пилатесом, или прогуляться по ночному Петергофу и послушать, как звонарь играет Pink Floyd на колоколах.