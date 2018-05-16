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» » Сервис Впечатления от Airbnb теперь доступен не только в Москве

Сервис Впечатления от Airbnb теперь доступен не только в Москве


Добавлено: 16 май 2018 в 18:03, Категория: Статьи
Сервис Впечатления от Airbnb теперь доступен не только в Москве

Airbnb запустил сервис Впечатления в Санкт-Петербурге. Кроме этого, открыт прием заявок по всей России. Теперь каждый может подать заявку на создание Впечатления в собственном городе.


Впечатления – это сервис организации мероприятий, который позволяет путешественникам посмотреть на северную столицу глазами местных жителей. Впечатления на Airbnb появились в ноябре 2016 года, на сегодняшний день представлено свыше 8 000 Впечатлений в более чем 60 городах мира.

В Санкт-Петербурге представлено 50 мероприятий: путешественникам предложат покататься по каналам на паддлборде или вейкборде, прогуляться по крышам, заняться резьбой по камню, попасть на секретный квартирник, заняться винным пилатесом, или прогуляться по ночному Петергофу и послушать, как звонарь играет Pink Floyd на колоколах.


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Добавлено: 16 май 2018 в 18:03, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fashiontime

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