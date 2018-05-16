Северная Корея назвала условия переговоров с Трампом

Северная Корея будет вести переговоры с США на высшем уровне только в том случае, если президент США Дональд Трамп заинтересован не только в решении ядерной проблемы. Об этом заявил первый замглавы северокорейского МИД Ким Ге Гван.

По его словам, если администрация Трампа выйдет на переговоры на высшем уровне с искренней заинтересованностью в улучшении американо-корейских отношений, Пхеньян даст позитивный ответ.

Ким Ге Гван заявил, что если Северная Корея услышит только односторонние требования о денуклеаризации, то Пхеньян может пересмотреть вопрос о согласии на проведение переговоров.