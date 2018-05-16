Северная Корея отменила саммит США-КНДР

Северная Корея отменила запланированный саммит США-КНДР в связи с проводящимися американско-южнокорейскими военными учениями. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Центральное новостное агентство КНДР.

«Эти учения, нацеленные на нас и проводимые по всей Южной Корее, являются вопиющим вызовом Пханмунджомской декларации и провокацией, которая противоречит позитивному политическому развитию на Корейском полуострове. США придется серьезно обсудить судьбу запланированного саммита КНДР — США в свете этой провокационной военной возни, осуществляемой совместно с властями Южной Кореи», — сказано в сообщении.

Двухнедельные военные учения начались 11 мая, в них принимают участие около 100 военных самолетов, в том числе восемь самолетов F-22, а также неизвестное число бомбардировщиков B-52 и истребителей F-15K.

Переговоры между США и КНДР должны были пройти в Пахмунджоне, который находится в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореей.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретятся на границе КНДР и Южной Кореи.

Фото: LiveJournal