СФ предложил ввести обязательное противопожарное страхование россиян

Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев отметил, что такую рекомендацию сделал профильный комитет верхней палаты парламента после изучения трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

По его словам, комитеты Совета Федерации предложили ввести на законодательном уровне обязательное противопожарное страхование россиян, предусматривающее выплаты в случае причинения вреда здоровью или гибели людей.

«Это потребует от субъектов экономической деятельности соблюдения противопожарных мер», — сказал Бондарев.