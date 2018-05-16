Швед Далин и норвежец Бёйгард выдвинули кандидатуры на пост президента IBU

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Швед Олле Далин и норвежец Туре Бёйгард выдвинули свои кандидатуры на должность президента Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает insidethegames.biz.

Далин в настоящий момент занимает в IBU пост вице-президента по развитию, а Бёйгард ранее был президентом Норвежской ассоциации биатлона. Отмечается, что другие кандидаты могут подать заявки не позднее 7 июня. Выборы президента IBU пройдут в Хорватии в сентябре.

Глава IBU Андерс Бессеберг временно отошел от дел в связи с расследованием по делу о коррупции. Ранее стало известно, что Бессеберг не намерен выставлять кандидатуру на следующий срок.

Ранее полиция Австрии провела обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге в связи с расследованием о возможном сокрытии применения допинга российскими спортсменами. IBU сообщал, что основное внимание уделяется Бессебергу и генеральному секретарю организации Николь Реш. Бессеберг до окончания расследования покинул свой пост. Реш была отстранена от работы на время следствия.