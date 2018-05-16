СК завершил следственные действия по делу Серебренникова

Следственные действия по уголовному делу режиссера Кирилла Серебренникова завершены. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В заявлении говорится, что следствие нашло доказательства, «подтверждающие причастность Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нины Масляевой, Софьи Апфельбаум и Екатерины Вороновой к совершению мошенничества».

По версии СК, обвиняемые похитили 133 млн из 214 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах из бюджета объединению «Седьмая студия» на популяризацию современного искусства в рамках проекта «Платформа».

В рамках дела был наложен арест на имущество обвиняемых: квартиру Серебренникова в Германии стоимостью 300 тысяч евро, автомобили фигурантов общей стоимостью около 7 млн рублей, ювелирные украшения, 5 тысяч евро, около 100 тысяч долларов США.

Отмечается, что следствие «особенно тщательно» подходило к вопросу избрания меры пресечения обвиняемым. Говоря о Малобродском, которого перевели под домашний арест лишь на днях, после почти года, проведенного в СИЗО, СК отмечает, что «у следствия изначально были все основания для его содержания под стражей», так как он «мог воспрепятствовать расследованию и скрыться за рубежом», как это сделала еще одна фигурантка дела Екатерина Воронова. У Малобродского имеется второе гражданство — государства Израиль, подчеркнули в СК.