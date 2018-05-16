СКР открыл дело после гибели семи рабочих на вездеходе в Коми

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности открыто по факту гибели семи рабочих на затонувшем вездеходе в Коми, сообщает Следственный комитет России в мессенджере «ТамТам». Читайте по теме
В Коми утонули семь рабочих, переезжая лесной ручей на гусеничном транспортёре
Происшествие имело место в 20 километрах от посёлка Кожва Печорского района, когда рабочие пересекали лесной ручей на гусеничном транспортёре ГАЗ-71, который по неустановленной причине начал тонуть. Из девяти человек спаслись только двое.
Следователи намерены допросить представителей организации, которая является владельцем вездехода.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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