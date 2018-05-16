СКР возбудил уголовное дело из-за задержания главреда РИА Новости Украина

Следственный комитет РФ назвал незаконным задержание в Киеве гражданина России, главного редактора информагентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Действия должностных лиц Генпрокуратуры Украины обусловлены воспрепятствованием его профессиональной деятельности, считает СК.

Поэтому, в соответствии с положениями конвенции «О защите прав человека и основных свобод», с учетом положений действующего российского законодательства, Главным следственным управлением СК России было возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования законной деятельности журналиста и привлечения заведомо невиновного лица к уголовной ответственности, говорится в сообщении ведомства.