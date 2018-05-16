Следователи пришли в Daily Storm из-за иска ГБУ «Ритуал»

Сотрудники Следственного комитета опросили автора статей Илью Юшкова и руководителя раздела «Общество» и главного редактора издания Daily Storm Анастасию Кашеварову из-за материалов о похоронном бизнесе в Москве, опубликованных в ноябре 2016 года. Об этом сообщает само издание.

После выхода статьи руководство ГБК «Ритуал» подало в суд на некоммерческую организацию (НКО) «Верум» с жалобой на клевету. Было возбуждено уголовное дело. Специалисты НКО, защищающего права потребителей в сфере ритуальных услуг, давали комментарии Daily Storm для материалов о деятельности «Ритуала».

Следователи не стали обыскивать редакцию, только изъяли записную книжку Юшкова. Они также интересовались другими темами, которые автор статей обсуждал с сотрудниками «Верума».

В 2017 году издание опубликовало статью «Черные копатели могил» и еще ряд материалов, посвященных деятельности ГБУ «Ритуал», доходах, якобы имеющейся системе взяток и нелегальных платежей. Автор Daily Storm утверждал, что компания фактически монополизировала московский рынок ритуальных услуг.