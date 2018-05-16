СМИ ознакомились с планом расходов на «майский указ» Путина

Реализация так называемого «майского указа» президента РФ Владимира Путина предполагает запуск 13 национальных проектов, развивающих уже существующие проекты, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на рабочие материалы правительства, подготовленные Минфином и Минэкономразвития в качестве обеспечения соответствующей программы кабмина.

Сумма расходов по всем 13 нацпроектам на 2019-2024 годы превышает 25 трлн рублей, 17,06 трлн из них уже предусмотрены в бюджете. Финансирование плана предполагает крупное перераспределение бюджетных расходов, которое затронет около 7,8% федеральных расходов или около 4% консолидированных бюджетных расходов.

Наиболее крупные расходы предполагает онкологическая программа, обеспечение госсектора и школ цифровыми каналами связи, ремонт дорог в нестоличных мегаполисах и инвестиции в российское программное обеспечение для «цифрового государства».

Ранее Дмитрий Медведев, вновь назначенный на пост премьер-министра РФ, заявил, что что на выполнение «майских указов», подписанных российским лидером в 2012 году и накануне после инаугурации, потребуется минимум 25 трлн рублей. Это означает, что к запланированным раньше деньгам необходимо будет добавить не менее 8 трлн рублей.