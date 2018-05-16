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СМИ: защитник "Севильи" Клеман Лангле дал согласие на переход в "Барселону"


Добавлено: 16 май 2018 в 14:34, Категория: Спорт
СМИ: защитник "Севильи" Клеман Лангле дал согласие на переход в "Барселону"

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Центральный защитник футбольного клуба "Севилья" Клеман Лангле дал согласие на переход в "Барселону", сообщает mundodeportivo.com.

Как утверждается, 22-летний француз согласился с условиями предложенного 5-летнего контракта. Отмечается, что ранее "Барселона" рассматривала Лангле в качестве замены на случай ухода Самюэля Юмтити, однако теперь намерена подписать Лангле в любом случае.

Лангле в минувшем сезоне провел за "Севилью" 53 матча в различных турнирах, забил в них 4 мяча.


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Добавлено: 16 май 2018 в 14:34, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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