СМИ: защитник "Севильи" Клеман Лангле дал согласие на переход в "Барселону"

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Центральный защитник футбольного клуба "Севилья" Клеман Лангле дал согласие на переход в "Барселону", сообщает mundodeportivo.com.

Как утверждается, 22-летний француз согласился с условиями предложенного 5-летнего контракта. Отмечается, что ранее "Барселона" рассматривала Лангле в качестве замены на случай ухода Самюэля Юмтити, однако теперь намерена подписать Лангле в любом случае.

Лангле в минувшем сезоне провел за "Севилью" 53 матча в различных турнирах, забил в них 4 мяча.