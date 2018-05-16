СНБО: Украина выигрывает информационную войну с Россией

Украина выигрывает информационную войну с Российской Федерацией. Об этом заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности СНБО Валентин Петров, передают Українські Новини.

«Давайте прекратим посыпать голову пеплом! Мы не проигрываем информационную войну, а на самом деле ее выиграем, и этому есть множество примеров. И волонтеры, и гражданское общество, и государство делают все возможное для этого», – сказал он.

По словам Петрова, вопрос свободы информации зависит от доверия общества к государству и государственным институтам.

«Абсолютной свободы информации нет и не может быть. Есть ограничения этические, моральные, юридические», – считает он.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что последствия работы «российских информационных войск» были продемонстрированы 9 мая 2017 года.

Фото: Українські Новини



