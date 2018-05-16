«Спартак» и «Динамо» оштрафованы на 620 тысяч рублей из-за болельщиков

По итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза было решено оштрафовать московские клубы «Спартак» и «Динамо» на общую сумму 620 тысяч рублей за поведение болельщиков во время совместного матча. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игра состоялась на спартаковском стадионе «Открытие Арена» и закончилась со счетом 1:2 в пользу «Динамо».

«Спартак» будет оштрафован за использование болельщиками пиротехники на 100 тысяч рублей, столько же клуб выплатит за нецензурные «кричалки» фанатов, 150 тысяч — за поджог трибуны соперника, 20 тысяч — за бросание предметов на поле. Всего 370 тысяч рублей.

«Динамо» оштрафовано на 100 тысяч рублей за файеры фанатов, еще на 100 тысяч — за нецензурное скандирование болельщиков, на 50 тысяч — за оскорбляющий соперника баннер. Всего 250 тысяч рублей.