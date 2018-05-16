Спецназ ВДВ России и ССО Республики Беларусь уничтожили условных террористов на учениях в Ульяновске

Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Совместные учения Спецназа ВДВ России и ССО Республики Беларусь

В Ульяновск для участия в сборе руководящего состава органов управления разведкой Воздушно-десантных войск прибыла военная делегация сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Республики Беларусь. В состав делегации вошли офицеры разведки соединений и воинских частей Сил специальных операций.

В ходе сборов десантники обменяются опытом и обсудят вопросы организации и ведения разведки при выполнении различного рода задач с учетом боевого опыта. В ходе учебного сбора военнослужащие двух стран выработают единые принципы по организации ведения разведки во время проведения совместных учений.

В течении пяти дней лучшие разведчики соединений и частей ВДВ России и ССО Республики Беларусь будут участвовать в контрольных занятиях по тактико-специальной подготовке, профессионально-должностной подготовке и основам вооружения и тактических действий иностранных армий мира.

В первый день тренировок десантники уничтожили пункт управления «террористов» в городских условиях. Учебный бой вели российские разведчики с применением современной военной техники и вооружения. При штурме позиций военнослужащие задействовали БТР-82А, скоростные мотовездеходы и перспективные комплексы связи и управления.

На крыше здания, имитируя высадку по-штурмовому, скрытно работала разведгруппа, которая уничтожила наблюдательный пост «боевиков». Это позволило снизить вероятность того, что действия группы захвата будут проходить в сложной оперативной обстановке, а жизни задействованных в учении бойцов – подвергаться серьезной опасности.

Штурмовую группу прикрывала снайперская пара, которая работала в оборудованном укрытии, откуда удобно собирать информацию и обнаруживать цели.

В итоге учебного боя все «террористы» были успешно обезврежены.

Совместные сборы продлятся пять дней, в течение которых разведчики двух стран проведут несколько совместных операций.