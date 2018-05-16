Спикер Совфеда призвала упорядочить подготовку гидов-переводчиков

Тема: Пленарное заседание Совфеда 16 мая

В России следует навести порядок с подготовкой гидов-переводчиков в музеях и туристических местах, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 16 мая, комментируя выступление главы Ростуризма Олега Сафонова в рамках «правительственного часа».

«Надо навести порядок в сфере подготовки гидов-переводчиков, а то иногда за них становится просто стыдно по поводу того, что они рассказывают зарубежным туристам, и на каком языке», — отметила спикер.

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Политик обратила внимание на распространение в Интернете множества смешных роликов о гидах-переводчиках, за которых на государственном уровне становится грустно. «Это ужасно, когда к нам приезжают гости и слушают чепуху, которую несут неподготовленные люди, которые говорят о несуществующих вещах», — высказалась Матвиенко.

Она не сомневается, что подобное недобросовестное поведение дискредитирует Россию и её граждан.

По словам главы палаты, надо готовить гидов-переводчиков на разных уровнях, это же целая отрасль и допускать в неё надо только высокопрофессиональных людей.

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