Спикер Совфеда рассказала о телефонном разговоре с главой парламента Армении

Тема: Пленарное заседание Совфеда 16 мая

Армянская сторона подтвердила желание участвовать в заседании совместной межпарламентской комиссии России и Армении. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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«Сегодня утром у меня был разговор с председателем парламента Армении Арой Саеновичем (Баблояном — прим ПГ). Он поблагодарил за подготовку нашего совместного заседания, которое должно пройти в Мурманске», — сказала она

Вместе с тем, Валентина Матвиенко сказала, что Ара Баблоян попросил перенести сроки на более поздние. «Они не отказались, но попросили перенести по срокам», — сказал она.

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