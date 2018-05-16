Стало известно когда выйдет игра S.T.A.L.K.E.R. 2

Поклонникам знаменитой игры S.T.A.L.K.E.R. сообщили о сроках выхода второй части.

Сергей Григорович, гендиректор студии GSC_Game World на своей странице в Facebook официально анонсировал почитателям игры выход S.T.A.L.K.E.R. 2.

«Официально заявляю: «У GSC Game World находится в разработке S.T.A.L.K.E.R. 2», — написал Григорович.

Судя по информации на сайте проекта, игра выйдет не ранее 2021 года.

S.T.A.L.K.E.R. является знаменитой серией игр, которая основана на произведении братьев Стругацких «Пикник на обочине».

Последняя часть S.T.A.L.K.E.R. вышла в конце 2009 года.