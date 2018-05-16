Статус Росмолодежи повысился после того, как агентство было подчинено напрямую Кабмину

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что подчинение Федерального агентства по делам молодежи напрямую Кабинету министров повышает его статус и статус выполняемых задач.

Об этом Новиков рассказал в среду в Москве, выступая на коллегии Росмолодежи.

Напомним: накануне президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую структуру федеральных органов власти в стране. Согласно документу, Министерство образования и науки было разделено на два отдельных ведомства: Министерство науки и высшего образования и Министерство просвещения, а Федеральное агентство по делам молодежи, которое ранее подчинялось Минобрнауки, перешло в ведение непосредственно правительства РФ.

«В связи с тем, что Росмолодежь занимается и старшими школьниками, и студентами, ее нельзя было приписывать к одному из новых министерств», - пояснил Сергей Новиков.

При этом он добавил, что подчинение напрямую правительству подняло статус ведомства, но Росмолодежь, при этом сама должна уделять внимание и координации студенческого сообщества и старшеклассникам, вовлекая в свою орбиту и сопровождая талантливых молодых людей.