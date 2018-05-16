Супрун показала «цивилизационный разлом» на примере двух объявлений

Разница в написании объявлений в медицинских учреждениях демонстрирует «цивилизационный разлом». Таким образом временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала две фотографии объявлений, опубликованные в ее микроблоге в Twitter.

«Почувствуйте разницу: два фото, между которыми проходит цивилизационный разлом. Шаг за шагом медреформе быть», — написала Супрун.

«Просьба, обязательно до 1 июня подать паспортные данные и идентификационный код для дальнейшего бесплатного медицинского обслуживания (согласно государственной программы)», — сказано в первом объявлении.

«Приглашаем Вас в клинику для выбора своего врача. Наши врачи наблюдают за младенцами, беременными и взрослыми», — сказано во втором объявлении.

Відчуйте різницю: два фото між якими проходить цивілізаційний розкол. Крок за кроком #медреформібути pic.twitter.com/LSVxHZHUUk

— Уляна Супрун (@usuprun) 16 мая 2018 г.

Ранее Супрун призвала не отказывать молодым мамам в руководящих должностях.

Фото: пресс-служба Минздрава