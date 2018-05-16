Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: прямая трансляция на «Ю»

19 мая канал «Ю» приглашает зрителей стать свидетелями поистине грандиозного события – свадьбы, которую в последние месяцы ждёт весь мир. В этот день Рэйчел Меган Маркл осуществит мечту каждой девушки: выйдет замуж за настоящего принца и знаменитого холостяка - принца Гарри Уэльского.

В прямом эфире зрители посмотрят красочную свадебную церемонию, посетят величественный Виндзорский замок, увидят мировых знаменитостей в числе гостей и главное - роскошное платье невесты. Известно, что свадьба обойдется королевской семье в 32 миллиона фунтов стерлингов и, скорее всего, попадет в десятку самых дорогих свадеб всех времен.

Комментировать трансляцию в течение 5 часов будут культовый ви-джей Александр Анатольевич вместе с известной радиоведущей и обладательницей множества премий - Маргаритой Митрофановой. Предварять прямой эфир церемонии будут истории из жизни будущей королевской четы в известных документальных фильмах «Принц Гарри» и «Принц Гарри и Меган».

Также зрители узнают все подробности о подготовке к свадьбе в спецпроектах «Популярная правда. Замуж за Принца» и «Популярная правда. Эта дерзкая Меган». 19 мая на канале «Ю» прозвучит главная свадебная клятва года. Это будет день, который навсегда войдет в историю.