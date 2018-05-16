Telegram подал в суд США иск из-за названия криптовалюты

Мессенджер Telegram подал в суд в США на американскую компанию Lantah, обвинив её в незаконном использовании названия Gram, которое мессенджер собирался использовать в названии собственной криптовалюты, передаёт ТАСС со ссылкой на электронный архив суда в Сан-Франциско.

Как утверждают представители истца, компания Lantah направила на регистрацию товарного знака Gram пакет документов уже после того, когда стало известно о планах мессенджера выпустить криптовалюту с аналогичным названием.

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«Неправомочное коммерческое использование компанией Lantah марки обслуживания, которая до степени смешения схожа с названием Gram, вызвало и, скорее всего, продолжит вызывать замешательство, ошибки или же вводить в заблуждение имеющихся или потенциальных клиентов и общественность…», — утверждается в направленном на рассмотрение суда документе.

В связи с возможным ущербом Telegram обратился к суду с просьбой признать, что Lantah нарушила законы о защите прав на торговую марку и о добросовестной конкуренции, и после этого запретить использование этой компанией названия Gram по отношению к своей продукции.

В конце 2017 года основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в начале 2018 года компания намерена приступить к монетизации мессенджера и провести ICO.

После двух закрытых предварительных раундов размещения токенов новой платформы Telegram Open Network компании удалость привлечь около 1,7 млрд долларов.

Криптовалюта платформы TON получила название Gram. Платформа будет основываться на усовершенствованной блокчейн-технологии, благодаря которой действия, производимые пользователем внутри сети, будут совершаться быстрее, чем в существующих версиях блокчейн-платформ. При этом майнинг с помощью вычислительного оборудования в ней не предусмотрен.

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