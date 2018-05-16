Telegram судитcя за товарный знак новой криптовалюты

Компания Telegram Messenger Inc. подала иск к калифорнийской компании Lantah Llc. о нарушении прав на торговый знак. Иск подан в окружной суд США по Северному округу Калифорнии 11 мая на том основании, что ответчик нарушил права компании Павла Дурова на торговый знак Gram. Telegram Messenger Inc. просит запретить ответчику использовать знак в дальнейшем, сообщают «Ведомости».

Telegram Messenger Inc. на 100% принадлежит Telegram Group Inc., которая уже в IV квартале 2018 года планирует запуск блокчейн-платформы и криптовалюты Gram. Первые сделки по продаже инвесторам деривативов на криптовалюту были заключены 29 января. Поэтому мессенджер имеет приоритетные права на торговый знак, считает истец.

Lantah подала в патентное ведомство США заявление о регистрации прав на торговый знак Gram 25 февраля.

В Европе Telegram Messenger Inc подала заявку в европейское ведомство по интеллектуальной собственности 25 апреля.