Тяжелые обстрелы под Мариуполем. «Насыпают хорошо, давно не слышали такого»

Жители Мариуполя и окрестных населенных пунктов сообщают об активизации боевых действий в их районе. Об этом мариупольцы пишут в социальных сетях.

По их данным, обстрелы активизировались после 21:00. Основное направление — Широкино.

«С 21:00 насыпают хорошо: минометы, ККП, гранатометы. Очень близко к восточным окраинам. Громко и на самом „Восточном“… сторона #Широкино», — пишут комментаторы.

«Частая канонада в стороне Широкино. Сбивают беспилотник?» — отмечают пользователи.

«Гупает прилично с востока. В приморском районе слышно. Давно не замечал такого», — сообщил очевидец.

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