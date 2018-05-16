Ученые рассказали, как чтение влияет на продолжительность жизни

Ученые из Йельского университета заявили, что любовь к книгам продлевает жизнь, так как во время чтения улучшается активность мозга.

К таким выводам ученые пришли, проанализировав данные, полученные при обследовании нейронов. Выяснилось, что примерно 30% из них активируются при чтении литературы.

По словам специалистов, это обусловлено повышенным уровнем мозговой активности.

Сообщается, что люди, которые читают книги более 30 часов в неделю — имеют продолжительность жизни примерно на 6% больше остальных.

Кроме того, чтение книг может также улучшить самочувствие пожилых людей. В этом случае имеет важное значение погружения в материал, который способствует стабилизации работы нейронов и отвлекает от внешних проблем.