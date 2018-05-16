Ученые завершили эксперимент по имитации жизни на Луне

Годовой эксперимент по имитации жизни на Луне, который стал мировым рекордом по своей продолжительности нахождения людей в изолированной кабине, завершился во вторник в специализированной лаборатории в Пекине, сообщает агентство Синьхуа.Эксперимент, который начался 10 мая прошлого года, в общей сложности длился 370 дней. Он был поделен на три фазы: 60, 200 и 110 дней. В общей сложности в эксперименте участвовали восемь студентов-волонтеров, которые по четыре человека по очереди жили в кабине.Отмечается, что предыдущий рекорд принадлежал группе из трех человек из СССР, которые находились в изолированном пространстве 180 дней, эксперимент проводился в 1970-е годы.Эксперимент проходил в лаборатории "Юэгун-1" ("Лунный дворец-1"), расположенной в Китайском государственном техническом университете Бэйхан. Она представляет собой изолированную кабину площадью 160 квадратных метров. Это первая подобная лаборатория, разработанная в Китае, и третья в мире биорегенеративная база жизнеобеспечения.