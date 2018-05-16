Установлен мировой рекорд по восхождениям на Эверест

Непалец Ками Рита Шерпа 15 мая вместе с девятью китайскими альпинистами поднялся на Эверест в 22-й раз, установив мировой рекорд. Как сообщает The Guardian, впервые проводник совершил восхождение в 1994 году, когда ему было 24 года.

«Я рад этому достижению, но не слишком. Совершать восхождение на высочайшую вершину планеты — это часть моей работы», — прокомментировал Ками Рита свое восхождение.

Непалец почти ежегодно совершал восхождения с разными командами, в роли проводника или носильщика. Шерпа также восходил на восьмитысячники Гималаев и Караокрума. Он покорил вторую по высоте вершину мира К2.

Ками Рита Шерпа является госслужащим, и, по непальским меркам, он обеспечил себе достойную пенсию. Этой осенью он не будет подниматься в горы, но не исключил, что в 2019 году вновь совершит восхождение.