В дом прокурора в Ингушетии бросили гранату

В ингушском городе Сунжа ранним утром неизвестный бросил гранату во двор сотрудника республиканской прокуратуры, сообщает управление Следственного комитета по Ингушетии.

Как пишет Gazetaingush.ru, прокурор не пострадал, его охранник был госпитализирован с небольшими телесными повреждениями.

В СК уточняют, что «сотрудник одного из правоохранительных органов республики» получил закрытую черепно-мозговую травму и баротравму.

Возбуждено дело по статьям «Посягательство на жизнь судьи или прокурора» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».