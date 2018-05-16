В Ереване демонстранты ворвались в здание мэрии

В Ереване активисты, требующие отменить распоряжение о вырубке деревьев в парке 2800-летия Еревана, ворвались в здание городской администрации. Как сообщает «Новости-Армения», они требовали немедленной отставки главы мэрии Тарона Маргаряна.

Поводом стала распространившая в соцсетях информация, что вместо ремонтных работ в парке 2800-летия Еревана идет массовая вырубка деревьев. Активисты снесли забор, скрывающий работы, и выяснили, что основания для этих сообщений были.

Начальник экологического управления мэрии Авет Мартиросян попытался объяснить, что вырублены были, в основном, ивы и сухие кусты. Причем, он пообещал собравшимся, что в рамках программы благоустройства в парке высадят гораздо больше подходящие для города акации. Как пишет PanArmenian, люди с ним не согласились, и отправились к мэрии. Некоторые из них — со стволами срубленных деревьев.