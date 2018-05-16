В Госдуме предсказали обвинение Кара-Мурзы-младшего по закону о санкциях

Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев сообщил «Интерфаксу», что зампред движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза-младший может подпасть по действие закона об уголовной ответственности за содействие иностранным санкциям против РФ.

«Из мне известных людей, которые этим занимаются, это Владимир Кара-Мурза-младший, который заявил, что добился введения акта Магнитского в восьми государствах и будет продолжать заниматься этим дальше. Это называется явкой с повинной по данному составу, если он будет принят», — сказал Исаев.

По его мнению, под действие закона попадут «возможно, еще какие-то персонажи, которые открыто заявляют, что они составляют подобного рода списки, они дают рекомендации, что вот тут надо вот так вот, побольнее ударить».

Согласно первой редакции законопроекта, за содействие введению антироссийских санкций предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы.

Кара-Мурза-младший заявил агентству, что не собирается прекращать свою работу.

«Продвижение персональных санкций против тех, кто нарушает российские законы и права российских граждан, — важная политическая работа. Занимаюсь ей уже восемь лет и горжусь своим скромным вкладом в то, что "законы Магнитского" на сегодняшний день приняты в шести странах», — сказал оппозиционер.