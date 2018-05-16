В Госдуме серьезно отнеслись к обращениям делового сообщества по закону о наказании за исполнение санкций

Первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил, что в Госдуме серьезно отнеслись к обращениям представителей делового и банковского сообщества, выразившим озабоченность по поводу законопроекта о введении уголовной ответственности за исполнение западных санкций на территории РФ.

По его словам, это послужило основанием для того, чтобы этот вопрос обсудить дополнительно.

Депутат отметил, что такой стиль является «неотъемлемой частью работы Госдумы как представительного органа, который должен слышать представителей всех сред».

«Если есть обращения в Госдуму, мы их слышим, и за последние месяцы мы несколько раз останавливали рассмотрение законопроектов в случае возникновения спорных ситуаций для того, чтобы дополнительно услышать аргументы общества, его отдельных представителей и групп», — приводит думская пресс-служба слова парламентария.

Исаев напомнил, что такого рода ситуации касались рассмотрения проектов законов о реновации, по лесной амнистии, по курортному сбору, о залоге земли.

Ранее в среду председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что перед вторым чтением законопроекта о введении уголовной ответственности за исполнение западных санкций на территории РФ могут быть проведены дополнительные консультации с бизнес-сообществом, в том числе в рамках совета по законотворчеству.

Исаев в свою очередь выразил уверенность, что если Володин обратится с таким предложением к депутатам, то, скорее всего, они его поддержат.

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